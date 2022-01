Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield: 'Impossibile fare pipì col costume'

Andrew Garfield è un grande attore e non serviva Spider-Man: No Way Home per capirlo. Il suo ritorno nelle vesti dell'Uomo Ragno è stato apprezzatissimo dal pubblico ma sembra che nel corso delle riprese ci sia stato qualche piccolo problemino tecnico col costume condiviso anche da Tom Holland e Tobey Maguire.

In una recente intervista a Variety l'attore ha detto: "Io, Tom e Tobey abbiamo costruito un rapporto davvero profondo. Siamo legati da una vera e propria fratellanza, anche abbiamo condiviso lo stesso triste destino. Impossibile fare pipì col costume. Ad un certo punto ci siamo visti sul set e ci siamo detti: 'anche tu non riesci a fare la pipì col costume' e a vicenda ci dicevamo che era davvero una cosa assurda".

Per fortuna però, i costumi erano muniti di alcune piccole cerniere che aiutavano a spogliarsi assai rapidamente. Queste permetteva loro di espletare i bisogni necessari e tornare in fretta e furia sul set. Andrew Garfield che ha sempre negato il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home ha poi aggiunto:

"La prima volta che ci siamo visti tutti col costume è stato davvero esilarante, sembravamo tre tipi davvero strani con abiti molto simili. Avremmo potuto fare discorsi profondi su quanto fosse bello condividere questa esperienza ma in fondo, ci veniva da ridere a vederci così a condividere tutte le problematiche di questo costume".

Una cosa è certa, al di là di questi piccoli inconvenienti, Spider-Man: No Way Home è stato un successo assoluto.