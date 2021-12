Spider-Man: No Way Home: Andrew Garfield è nel film? Un video raccoglie tutti i suoi 'No'

Per chi non ha ancora visto Spider-Man: No Way Home, la domanda rimane: Tobey Maguire e Andrew Garfield sono nel film? Beh, per scoprirlo ovviamente dovrete andare in sala (o se siete temerari, proseguire nella lettura, perché troverete spoiler) ma intanto un eroico fan ha raccolto in un video tutti i "No!" di Andrew Garfield.

Uno dei grandi misteri che ci ha condotti alla visione di Spider-Man: No Way Home è stata senz'altro la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film.

E se il primo è riuscito a mantenere un basso profilo ed evitare la stampa per diverso tempo, il secondo, anche per via dei suoi numerosi progetti usciti negli ultimi mesi sugli schermi (come il film Gli Occhi di Tammy Faye o il musical di Netflix Tick Tick Boom), non ha potuto fare granché per evitare la domanda di rito.

Così, per mantenere il segreto, è stato costretto a negare ancora, e ancora, e ancora... Proprio come si evince dal post che trovate in calce alla notizia, in cui sono state "riassunte" tutte le volte che Andrew Garfield ha negato di essere in Spider-Man: No Way Home.

Il risultato, ovviamente, è esilarante... Ma provate a mettervi nei suoi panni!

E a voi, è piaciuto Spider-Man: No Way Home? Siete contenti di aver rivisto dei personaggi così amati? Fateci sapere nei commenti.