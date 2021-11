Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield sempre più criptico sulla sua presenza nel film

Manca poco più di un mese all’uscita di Spider-Man: No Way Home e ancora non sappiamo se Andrew Garfield e Tobey Maguire appariranno nel trequel di Spidey dell'MCU. Tuttavia, Garfield potrebbe aver suggerito qualcosa in più durante la premiere del suo ultimo film.

Il trailer di Spider Man No Way Home ha rivelato qualcosa della trama, ma ovviamente non tutto e i diretti interessati, Garfield, Maguire e Tom Holland, hanno tutti costantemente negato le voci sulla presenza di tutti gli Spider-Man passati, anche di fronte a presunte immagini trapelate. Garfield ha sempre negato in lunghe dichiarazioni che non sarà in Spider-Man: No Way Home. Ora però, ha offerto una nuova risposta che non nega necessariamente un'apparizione nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.



Alla premiere di Tick, Tick... Boom!, film diretto da Lil-Manuel Miranda, a Garfield è stato chiesto se fosse in Spider-Man: No Way Home e la star ha risposto con un: "Vedremo", come potete sentire nel video in calce alla notizia. L’attore non ha negato i rumors, ma probabilmente la Marvel/Sony non ufficializzerà niente prima dell’uscita del film nelle sale il prossimo 16 dicembre 2021.



Chi invece ha già confermato che non ci sarà è Kirsten Dunst, l'attrice aveva interpretato Mary Jane nella trilogia di Sam Raimi, torneranno invece Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus e Jamie Foxx in quelli di Electro.