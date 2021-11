Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield continua a negare: "Non sono nel film"

Mentre è impegnato nella campagna promozionale del suo nuovo film in arrivo su Netflix, il musical Tick, Tick... Boom!, Andrew Garfield ha avuto modo di rispondere ad alcune domande circa la possibilità di una sua presenza in Spider-Man: No Way Home, ma l'attore ha continuato fermamente a negare un suo coinvolgimento nel film dei Marvel Studios.

Intervistato nel coso della trasmissione televisiva Today, Garfield ha esordito negando subito una sua presenza nel film e questo a poche ore dalla diffusione del nuovo trailer di SpiderMan No Way Home: "Sentite, non sono nel film. Adoro Spider-Man, l'ho sempre adorato, e sono stato felicissimo di interpretare quella parte. Non vedo l'ora di scoprire cosa hanno realizzato con il terzo film. Proprio come lo siete tutti voi, ad essere onesti. Non è una risposta diplomatica, ci credo veramente. Adoro Tom Holland, adoro Jon Watts, adoro Amy Pascal e Kevin Feige e quello che loro hanno fatto con quei film e quel personaggio. E' un personaggio importante per me. Quindi non vedo l'ora di scoprire cosa succederà nel terzo, proprio come voi".

Indipendentemente da ciò che Garfield dichiara in pubblico, forse Tom Holland ha confermato Maguire e Garfield nel prossimo trailer. Il secondo trailer di SpiderMan No Way Home arriverà stanotte. Dopo gli eventi dell'ultimo film, Peter Parker chiede aiuto al Dottor Strange che finisce per incasinare il multiverso. Holland ha definito il film in uscita il più oscuro della trilogia e quel che è certo, fino ad ora, è che vedremo il ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus e Jamie Foxx in quelli di Electro.

Nell'evento che si terrà oggi a Los Angeles potrebbe essere confermata la presenza dei tre Spider-Man nella pellicola, Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 15 dicembre 2021.