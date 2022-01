Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield commenta il mancato ritorno di DUE star

In una recente intervista, Andrew Garfield ha commentato il mancato ritorno di ben DUE star del cinema hollywoodiano nel grande successo cinematografico di fine 2021, Spider-Man: No Way Home, che Sony e Marvel sperano possa essere candidato agli Oscar nella categoria Miglior Film.

Una delle sorprese più attese e chiacchierate dell'anno è stata quella della presenza dei 3 Peter Parker in SpiderMan No Way Home, con il ritorno sul grande schermo degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Per molti, però, una vera e completa 'operazione nostalgia' avrebbe dovuto includere anche la Mary Jane Watson di Kirsten Dunst e la Gwen Stacy interpretata da Emma Stone e a quanto pare questi erano anche i piani originali per il film. Di recente, Marvel ha confermato che Emma Stone e Kirsten Dunst erano previste in una prima versione di SpiderMan No Way Home, che evidentemente non è andata in porto.

In una recente intervista con Variety, Andrew Garfield ha parlato del suo ritorno nei panni di Spider-Man e ha detto la sua anche riguardo alle due grandi assenti di Spider-Man No Way Home.

Quando gli è stato chiesto che cosa gli sarebbe piaciuto vedere riguardo a Peter e Gwen, l'attore ha risposto: "Oddio, non saprei da dove iniziare, è una roba grossa. Gwen aveva spirito d'iniziativa. Nel nostro film cercavo di evitare che fosse coinvolta nella scena con Electro, sapevo che era pericoloso, ma lei ha scelto di esserci. In questo modo ha deciso il suo stesso destino, e il film parlava proprio di questo" ha rivelato Garfield, dichiarando in seguito che "l'idea di poter salvare la MJ di Zendaya era bellissima ed è quella che mi ha convinto dell'intero progetto".

Stando ad alcune recenti dichiarazioni degli sceneggiatori di SpiderMan No Way Home, Andrew Garfield ha partecipato attivamente alla costruzione del suo personaggio (così come Tobey Maguire): l'attore voleva che il suo Peter Parker fosse ancora tormentato dal suo passato e da quanto accaduto in The Amazing Spider-Man 2.