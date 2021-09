Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield commenta le foto leak con Tobey Maguire

I recenti leak di Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno fatto molto discutere i fan Marvel che sperano di rivedere i due attori nel prossimo Spider-Man: No Way Home, e alla guida del gruppo degli appassionati c'è anche Jimmy Fellon, che ha interrogato Andrew Garfield proprio su questo argomento.

Ospite al The Tonight Show, infatti, la star di The Amazing Spider-Man ha commentato le famose foto trapelate la settimana scorsa e che sembravano mostrare Garfield vestito con il suo costume di Spider-Man insieme al collega attore Tobey Maguire di fronte ad uno schermo blu, foto successivamente bloccate per violazione del copyright. Fallon ha iniziato: "C'è una foto in giro su Internet di te e Tobey Maguire sul set di Spider-Man, il nuovo film di Spider-Man". Al che Garfield ha fatto orecchie da mercante: "Non ne sono sicuro, non credo di aver capito...", "Ne siamo abbastanza sicuri!" ha replicato il presentatore. "Quindi, esattamente, cosa succede?".

Andrew Garfield inizialmente ha deviato l'argomento, continuando a fingere di non sapere di cosa si stesse parlando quando il presentatore gli ha chiesto se avesse visto l'immagine. L'attore 38enne ha quindi iniziato: "Se mi mostri la foto, posso dirti se sono io, se è una foto autentica". Fallon: "È stata cancellata da Internet". Garfield: "Oh, molto conveniente, detective Fallon!" Poco dopo aver affermato di non essere a conoscenza dell'esistenza della foto, Garfield ha dichiarato di aver "sentito parlare della foto, l'ho anche vista, ed è un Photoshop". Dopodiché l'attore ha esclamato: "Sto cercando di gestire le aspettative!".

Infine, Andrew Garfield ha confermato di aver visto il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, ed ha espresso la sua ammirazione per il suo successore Tom Holland: "Sono molto eccitato per questo film, e penso che Tom Holland sia semplicemente perfetto come Peter Parker e come Spider-Man, quindi sono semplicemente super entusiasta. E posso essere di nuovo un fan del personaggio, che è la mia posizione preferita: sedermi tra il pubblico e dire: 'Sì, hai fatto un casino, amico, avresti potuto fare di meglio!' Potrei criticare come facevano con me in passato: 'Meh, non mi piace molto il costume, sapete?' Diventerò quella persona, che è un ruolo molto più divertente!", ha scherzato l'attore. Potete guardare la conversazione completa tra Andrew Garfield e Jimmy Fallon nel link della fonte in basso.

