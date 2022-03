Spider-Man: No Way Home: Andrew Garfield coccola Tobey Maguire nel video degli errori!

Come al solito quando si tratta dei film più importanti, Sony Pictures ha pubblicato in streaming un video che raccoglie alcuni errori sul set di Spider-Man: No Way Home e in alcune sequenze sono presenti anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, tenuti nascosti dalla produzione fino al giorno dell'uscita della pellicola in sala. Ecco cosa combinano!

Mentre scorrono le immagini di alcuni errori sul set, a un certo punto vediamo Garfield avvolgere Maguire tra le sue braccia come a coccolarlo serenamente, con i due che ovviamente dopo qualche secondo scoppiano a ridere. In altre sequenze li vediamo mentre non riescono a trattenere le risate dopo dei momenti intensamente troppo lunghi oppure quando nella scena dell'ingresso di Andrew Garfield in No Way Home a questi cade per sbaglio la maschera e non riesce a chinarsi per prenderla dato che è trattenuto dai cavi di scena. Potete visualizzare il video in alto su questa pagina.

Nella notte dei Critics' Choice Awards 2022, Spider-Man: No Way Home ha portato a casa tre importanti vittorie, quella per il miglior film di supereroi dell'anno - superando gli avversari Black Widow, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Eternals e ovviamente Justice League di Zack Snyder e The Suicide Squad di James Gunn - ma anche quello per il miglior attore in un film di supereroi a Andrew Garfield - tornato come 'Amazing Spider-Man' - e infine quello per il miglior villain al Green Goblin di Willem Dafoe.

Ricordiamo che Garfield è candidato agli Oscar 2022 per la sua interpretazione da protagonista nel film musical Tick Tick Boom!

Da quanto dichiarato in precedenza dagli sceneggiatori, nella sceneggiatura iniziale di Spider-Man: No Way Home era specificato cosa era successo agli Spider-Man di Maguire e Garfield dopo gli eventi dei film che li vedevano protagonisti e alcune battute su questo sono state effettivamente mantenute nel film.