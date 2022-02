Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield ammette: 'Il mio ritorno era un'idea stupida'

Nonostante l'incredibile effetto sortito sugli spettatori, che mai ci sentiremmo di definire stupido o inappropriato, Andrew Garfield ha condiviso i suoi dubbi iniziali sul tornare a interpretare l'Uomo Ragno al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home: "La reputavo un'idea stupida". A rischio The Amazing Spider-Man 3?

Sono passati due mesi ormai dall’uscita di quello che è stato definito il nuovo Endgame del Marvel Cinematic Universe. Un film che ha introdotto definitivamente il grande strumento narrativo della Fase 4, il Multiverso, recuperando nel frattempo lo scibile del personaggio Spider-Man nel corso di vent’anni di cinema dei supereroi. Quella di Jon Watts e sceneggiatori è stata un’operazione che si potrebbe definire a collo di clessidra: desiderosa di incanalare le sabbie del tempo in una strettoia e pronta a riutilizzarle nel prossimo, potenziale ventennio di cinecomic. È come se le vecchie versioni di Sam Raimi e Marc Webb si fossero messe a disposizione di un film che volesse fare pace con il passato, guardano a personaggi futuri ma sondando anche il terreno per eventuali sequel mai realizzati.

Da un lato infatti, un personaggio importantissimo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia che vedremo spesso nella Fase 4 avrebbe dovuto avere un ruolo centrale in Spider Man No Way Home. Dall’altro, si è preferito limitarsi al già vastissimo materiale umano portato da Andrew Garfield e Tobey Maguire, e che ci ha portato a rivalutare The Amazing Spider Man per 5 motivi. Ora che il pubblico li ha rivisti entrambi su schermo, ha messo da parte qualunque insuccesso del passato, chiedendo a gran voce una un terzo capitolo per The Amazing Spider Man. Dal canto suo, persino l’invecchiatissimo Tobey Maguire potrebbe trovare nuovo spazio in un quarto Raimi già sceneggiato ma mai realizzato, considerando che la sua è stata la trilogia che più ha mostrato a Marvel il potenziale del cinecomic e con anni d’anticipo rispetto all’MCU.

Tuttavia, parrebbe che Garfield non fosse inizialmente convinto di questo ritorno. Già in una passata intervista per Spider Man No Way Home aveva ironizzato sulla fatica di mentire costantemente sulla sua presenza: “Era come se stessi giocando un’enorme versione di Lupus con i giornalisti e con le persone che scommettevano sulla mia presenza. Ci sono stati momenti in cui pensavo: 'Dio, odio mentire'. Non mi piace mentire e non sono un buon bugiardo, ma ho continuato a percepirlo come un gioco. E continuavo a immaginarmi cosa avrebbe voluto un fan del personaggio, mi sono messo nei suoi panni, il che non è difficile da fare. Ho pensato: cosa vorrei sapere? Vorrei essere preso in giro? Vorrei essere ingannato? Vorrei essere tenuto in sospeso, una volta indovinato? Vorrei scoprirlo andando al cinema? Vorrei indovinare, indovinare, indovinare?".

“La risposta a queste domande”, ha spiegato Garfield, “era chiara. Vorrei che l'attore facesse un lavoro incredibile per convincermi che non si sarà. E poi vorrei perdere la testa al cinema quando il mio istinto si fosse dimostrato giusto. Questo è quello che vorrei”. Ora però, Garfield è tornato ancora più indietro con la memoria durante l’episodio del Graham Norton Show, ricordando come reputasse inizialmente stupida l’idea di rivestire i panni dell’Uomo Ragno: “Era un'idea stupida. Una cosa davvero spaventosa da tentare. Basti pensare solo al costume. Un uomo di 38 anni in spandex!”. Dopo averlo visto, quell’idea non sembra più tanto stupida: l’esatto opposto. Per quanto riguarda invece i sequel con Tom Holland, avete letto della possibile presenza di Kingpin in Spider Man 4?