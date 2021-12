Spider-Man: No Way Home, Amy Pascal: 'Non volevo che Tom e Zendaya si frequentassero'

La relazione tra Tom Holland e Zendaya è ormai ufficiale ma quanto pare, le due star di Spider-Man: No Way Home hanno dovuto tenere nascosta la loro storia non solo agli occhi indiscreti del pubblico, ma anche a quelli di Amy Pascal, da sempre contraria agli amori nati sul set.

La produttrice infatti, in una recente intervista ha rivelato di aver tentato di dissuadere i due protagonisti nel corso dei casting ad intraprendere eventuali relazioni per il bene del franchise, ma stando agli ultimi sviluppi, le sue raccomandazioni non sono servite a nulla.

"Ho preso Tom e Zendaya da parte, separatamente, quando li abbiamo scelti per la prima volta e abbiamo fatto con loro una bella chiacchierata. Non volevo che Tom e Zendaya si frequentassero. Abbiamo detto loro semplicemente di non farlo. Cerca di non farlo. Ho dato lo stesso consiglio ad Andrew ed Emma. Può solo complicare cose, sai? E tutti mi hanno ignorata".

Questa non è la prima storia d'amore a nascere su un set di Spider-Man, prima di oggi anche Tobey Maguire e Kirsten Dunst si sono frequentati nel corso della produzione della trilogia di Sam Raimi e successivamente anche Andrew Garfield ed Emma Stone hanno fatto coppia per diversi anni dalla realizzazione di The Amazing Spiderman. Queste relazioni sembrano non essere finite proprio nel migliore dei modi ma, Tom Holland si è detto pronto a metter su famiglia con la sua Zendaya. Speriamo che le cose tra di loro possano proseguire a gonfie vele e che, Amy Pascal possa ricredersi sulla loro relazione. Staremo a vedere.