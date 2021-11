Spider-Man: No Way Home, l'amore tra Peter e MJ al centro dei nuovi entusiasmante teaser!

La Sony Pictures ha iniziato ad intensificare la fase promozionale di Spiderman No Way Home con la pubblicazione di nuovi spot televisivi con scene inedite, e quelli emersi nelle scorse ore si concentrano sulla storia d'amore tra Peter Parker e MJ di Tom Holland e Zendaya.

Il primo spot televisivo, trapelato online e rimbalzato sulle principali pagine di leak e scoop dedicate a No Way Home, mostra Spider-Man e MJ che volano sopra New York City presumibilmente poco dopo il finale di Far From Home. Quando Spidey suggerisce alla ragazza di nascondersi a casa sua, lei risponde: "No! Mio padre ti ucciderebbe!", "Pensavo di piacere a tuo padre", "Beh, ora non più!", in riferimento allo smascheramento pubblico architettato da Mysterio. Questo spot si conclude con Spider-Man ed MJ che si abbracciano mentre lei dice a Peter: "Supereremo tutto questo, e lo supereremo insieme". Di tutta risposta, l'ultima sequenza mostra MJ cadere nel vuoto, in una rievocazione della morte di Gwen Stacy.

Il secondo spot televisivo è stato pubblicato sui canali della Sony e si apre e si chiude con Peter e MJ: nella prima scena del filmato la coppia riflette su come l'amore che Peter prova per MJ abbia portato un minimo di pace nella vita del supereroe da quando è stato morso dal ragno, mentre nell'ultima Michelle 'rimprovera' Peter per aver 'distrutto' l'Universo. In mezzo, il filmato presenta tutta l'azione che è lecito aspettarsi dal film, con Doctor Strange che avvisa dell'arrivo dei villain del Multiverso come Doctor Octopus di Alfred Molina, Electro di Jamie Foxx, Sandman di Thomas Haden Church, Lizard di Rhys Ifans e Green Goblin di Willem Dafoe.

Nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli sul ruolo di Andrew Garfield e Tobey Maguire in Spiderman No Way Home e sul presunto cameo di Emma Stone e Kristen Dunst.