Spider-Man: No Way Home è ambientato prima o dopo Hawkeye? La Marvel resta criptica

I prossimi appuntamenti col Marvel Cinematic Universe saranno la serie tv Hawkeye e Spider-Man: No Way Home, in uscita rispettivamente su Disney+ dal 24 novembre e al cinema dal 15 dicembre.

Considerato che lo show con Jeremy Renner partirà con due episodi per poi distribuire i restanti quattro (di un totale di sei puntate) settimanalmente, il 15 dicembre la penultima puntata di Hawkeye si 'incrocerà' con l'uscita in sala (in Italia) del film con Tom Holland: ma quale delle due storie viene prima nella time-line del Marvel Universe, Spider-Man: No Way Home o Hawkeye? Trinh Tran, produttrice esecutiva del franchise, ha dichiarato:

"Posso soltanto dire che la serie di Occhio di Falco è ambientata dopo Endgame. Ma non voglio rovinare eventuali sorprese specificando in che punto della timeline è ambientata precisamente. Immagino che dobbiate aspettare per scoprirlo, ma non manca molto all'uscita!".

Non dovrebbe sorprendere troppo che la Tran abbia volutamente schivato questa domanda, considerando la segretezza che circonda Spider-Man: No Way Home. Sulla base dei trailer, Hawkeye sarà una storia piuttosto semplice, ma si prevede che il nuovo film Spider-Man porterà in dote parecchi sconvolgimenti legati al Multiverso, che in base a quanto sappiamo dovrebbero sfociare Doctor Strange in the Multiverse of Madness. C'è la possibilità che lo spazio-tempo subisca dei 'traumi' e che la storia 'di quartiere' di Hawkeye ne risenta? Impossibile dirlo al momento.

Quel che è certo è che la serie di Occhio di Falco sarà ambientata (almeno per la maggior parte) nel periodo natalizio, mentre No Way Home inizierà pochi istanti dopo il finale di Far From Home, che ruotava intorno ad una gita scolastica estiva. Inoltre, volendo trovare un collegamento tra i due progetti, secondo quanto riportato Hawkeye presenterà il ritorno di Kingpin di Vincent D'Onofrio, mentre No Way Home includerà la presenza del Matthew Murdock di Charlie Cox. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

