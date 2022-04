Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina ricorda: 'Una scena mi ha fatto piangere'

La nostalgia non coglie a tradimento soltanto i fan: anche i protagonisti sono in balia delle emozioni quando si tratta di ricordare bei momenti del passato, come confermano le parole di Alfred Molina relative a una certa scena di Spider-Man: No Way Home che, a detta dell'attore, l'avrebbe ridotto in lacrime sul set.

Mentre spopola sui social il video di Tobey Maguire al concerto di Billie Eilish, infatti, l'attore di Doc Ock ha ricordato di essersi commosso durante le riprese della scena in cui il suo personaggio rincontra per la prima volta proprio lo Spider-Man della trilogia di Sam Raimi.

"Sono diventato un po' emotivo, a dire la verità. C'è questa scena in cui incontro Tobey, e lui mi dice tipo: 'Come stai, Doc?' e io: 'Oh mio Dio, è bello vederti'. Ero in lacrime durante quella scena. Ero tipo: 'Ca**o, questo è davvero un bel momento'. Ed è stato davvero piacevole. Ovviamente è stato molto bello rivedere Tobey. C'è stato anche un siparietto, sul set... Penso di aver detto qualcosa tipo: 'Ho paura di essere troppo vecchio per queste cose'" sono state le parole di Molina.

E voi, come avete reagito? Eravate in lacrime proprio come Alfred Molina durante la rimpatriata tra Peter Parker e Doc Ock? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di villain, intanto, in un nuovo video vediamo Tom Holland terrorizzato dalla risata di Goblin.