Spider-Man No Way Home: Alfred Molina era entusiasta dei suoi tentacoli in CGI!

Sono tante le teorie su Doctor Octopus in No Way Home. L'iconico cattivo, infatti, tornerà, e a vestirne i panni sarà ancora una volta Alfred Molina, attore 68enne che abbiamo incontrato per la prima volta in Spider-Man 2 di Sam Raimi, nel lontano 2004. Proprio lui ha trovato bellissimo avere i tentacoli in CGI nell'ultimo film.

Il villain, infatti, è dotato di quattro tentacoli che lo caratterizzano sin dalla sua prima apparizione. Ora, considerando che la prima volta che Molina ha interpretato questo personaggio è stata diciassette anni fa, sarà ovvio che le tecniche utilizzate per animarli saranno diverse. Da quel che sappiamo, in passato, c'era sicuramente un grande lavoro di post-produzione, ma anche sul set, dove una squadra di burattinai gestiva le sue appendici adattandosi ai movimenti della camera e delle sequenze. Qualcosa di davvero scomodo per l'attore.

Chiaramente in No Way Home a fare questo lavoro è la CGI, una soluzione molto più semplice rispetto alla scelta di montare un articolato marchingegno da gestire sul set e sistemare in post-produzione. Molina è stato entusiasta di questo cambiamento, come ha raccontato Tom Holland in un'intervista.

"Le sue braccia robotiche erano delle marionette. Erano davvero reali e c'era un ragazzo su ognuna che le muoveva mentre lui recitava" ha detto Holland. "Quindi, ha dovuto lavorare insieme ad altri quattro ragazzi. Nell'ultimo film, ovviamente, la tecnologia è avanzata. La CGI è così diffusa in questi tipi di film. Quindi, è stato incredibile vederlo avere un po' più di libertà sul set nel movimento, senza dover fare affidamento su altre persone. Abbiamo questa cosa chiamata Da Toothpick Rig, che è tipo una lunga sbarra, una specie di gru, con una piattaforma su un'estremità e i pesi sull'altra. E lo hanno messo su quella gru in modo che sembri che le braccia lo stiano trasportando. Lui lo adorava.".

In attesa della sua uscita, ecco il trailer di No Way Home.