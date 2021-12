Spider-Man: No Way Home, l'Academy spoilera il film sui social? I fan arrabbiati

L'account social dell'Academy ha davvero spoilerato Spider-Man: No Way Home agli utenti di Instagram e Twitter? Cerchiamo di capire cosa è successo, e perché i fan se la sono presa... Ma attenzione, se non avete visto ancora il film, non proseguite oltre!

Partiamo dal post incriminato.

Sulle pagine social dell'Academy qualche ora fa è comparso un post celebrativo dei tre Peter Parker/Spider-Man cinematografici interpretati finora sul grande schermo, quindi quello di Tom Holland, quello di Tobey Maguire e quello di Andrew Garfield.

"Tre generazioni di Peter Parker... Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere" si legge infatti nella caption, mentre gli hashtag riportano i titoli di tutti i film di Spider-Man finora.

E mentre chi ha già avuto modo di scoprire se Tobey Maguire e Andrew Garfield sono davvero in Spider-Man: No Way Home come si è teorizzato finora, c'è anche chi non ancora ne ha avuto occasione, e considerando la tipologia di post, in molti si sono lamentati del fatto che questo potesse essere un grosso spoiler.

Certo, non si afferma esplicitamente che i tre interpreti si ritroveranno nella più recente pellicola, ma alla luce di ciò che circonda ed effettivamente avviene in Spider-Man: No Way Home, è facile vedere come possa passare per uno spoiler vero e proprio.

"Forse fareste meglio a rimuovere questo post" ha scritto qualcuno nei commenti "Perché vedere questo appena dopo la premiere, le persone penseranno che si tratti di una conferma [della loro presenza nel film]".

E voi, che ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione di Spiderman No Way Home.