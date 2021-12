Spider-Man: No Way Home, 5 record già stabiliti! Warner Italia e Sony festeggiano

Spiderman No Way Home è un successo al box office, e nel giorno d'esordio - ieri 15 dicembre - il film di Jon Watts è riuscito a stabilire ben cinque diversi primati al botteghino italiano.

Quali sono questi primati? Ve li proponiamo qui sotto:

Settimo miglior esordio di sempre al box office italiano (la top ten è ora composta come segue: Tolo Tolo, Quo Vado, Avengers: Endgame, Harry Potter e i Doni della Morte 2, Il re leone, Avengers: Infinity War, Spider-Man: No Way Home, Spider-Man 3, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, Che Bella Giornata)

Terzo miglior esordio di sempre al box office per un film uscito in Italia durante un giorno non festivo e non prefestivo

Miglior esordio della saga di Spider-Man (come vi abbiamo specificato questa mattina, Spider-Man: No Way Home ha superato l'incasso del primo giorno di Spider-Man 3, uscito nel 2007)

Miglior esordio per un film targato Sony

Miglior esordio per un cinecomic stand-alone

Thomas J. Ciampa, Senior Vice President di Warner Bros. Entertainment Italia, distributore del film Sony nel mercato nostrano, ha dichiarato: "Un esordio straordinario per il supereroe più amato di sempre che conferma ancora una volta, in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, la grande voglia di cinema e l'unicità dell'esperienza in sala, che riesce con la sua magia a trasportare le persone nelle storie in un modo che non conosce eguali. Sono certo che, con il Natale alle porte, questo debutto sia solo il primo miglio di una lunga corsa che ci vedrà protagonisti verso un incredibile risultato finale".

