Spider-Man: No Way Home torna in sala: le 5 migliori aggiunte della More Fun Stuff Version

Da oggi Spiderman No Way Home torna al cinema con la chiacchierata 'More Fun Stuff Version', un'edizione estesa che aggiunge circa 11 minuti di scene mai viste prima e che offre ai fan del Marvel Cinematic Universe nuovi contenuti inediti per il blockbuster campione d'incassi.

Le scene aggiuntive di Spiderman No Way Home sono già più o meno note grazie alle numerose interviste rilasciate dal cast e dai creatori negli scorsi mesi e alle indiscrezioni sui contenuti dell'edizione home-video (nonostante, in un secondo momento, Sony abbia deciso di rimuovere le scene cancellate dal bluray, evidentemente per organizzare questa nuova distribuzione del film nelle sale) ma se volete sapere nel dettaglio a cosa andate incontro, ecco le 5 migliori scene inedite di Spiderman No Way Home:

Il passato di zia May : la scena della morte di zia May di Marisa Tomei è considerata dai fan una delle sequenze più strazianti del MCU, e More Fun Stuff Version gira il coltello nella piaga fornendo una maggiore caratterizzazione del personaggio: durante la scena d'interrogatorio all'inizio del film, infatti, in questo montaggio del film viene rivelato che zia May si è sempre battuta per le cause che riteneva giuste, e che in passato è stata anche arrestata numerose volte per aver preso parte ad alcune proteste civili. Ecco perché è così informata sui suoi diritti e sulle procedure di interrogatorio della polizia, un dettaglio che nella versione cinematografica andava perduto.

Spider-Man: No Way Home - More Fun Stuff Version sarà al cinema in Italia dal 18 al 22 settembre.