Spider-Man: No Way Home, i 5 più grandi SPOILER del film in un video da un minuto

Il countdown è ufficialmente terminato nella giornata di ieri e Spider-Man. No Way Home è approdato nelle sale cinematografiche italiane con due giorni d'anticipo rispetto alla release americana. Ovviamente il rischio spoiler è dietro l'angolo per chi non è ancora corso al cinema e quindi evitate di proseguire nella lettura di quanto segue.

Nel video che potete visualizzare in alto su questa pagina abbiamo cercato di sintetizzare in poche parole i cinque più grandi SPOILER della pellicola dei Marvel Studios in un video di appena un minuto, quindi se non avete visto ancora Spider-Man: No Way Home non premete play sullo schermo, altrimenti andate tranquilli e godetevi le più grandi rivelazioni del film di Jon Watts. In ogni caso ve ne citiamo un paio anche di seguito ma invitiamo nuovamente a NON PROSEGUIRE LA LETTURA SE ANCORA NON AVETE VISTO IL FILM.

Spoiler #1: come rivelato già in precedenza da alcuni insider che ci avevano visto giusto, Zia May muore nel corso della pellicola al termine del secondo atto: viene uccisa dal Goblin di Norman Osborn (Willem Dafoe) dopo che questi inizialmente si era finto amico allo Spider-Man di Tom Holland.

Spoiler #2: dopo tanti rumor e smentite categoriche, in Spider-Man: No Way Home appaiono veramente tutti e tre gli Spider-Man cinematografici, ovvero Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Per i rimanenti vi invitiamo a visualizzare il video in alto e se siete arrivati fin qui immaginiamo abbiate già visto il film e non avrete problemi di sorta.

Intanto, a poche ore dal debutto nelle sale cinematografiche SpiderMan No Way Home ha già 5 record, segnando un grande successo al botteghino italiano (e non solo). In ogni caso, vi lasciamo con la nostra recensione di SpiderMan No Way Home.