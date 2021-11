Fai Spider-Man: No Way Home, 3 nuovi spot tv: scene inedite con Electro e Lizard!

Manca poco meno di un mese all'uscita di Spider-Man: No Way Home, terzo standalone dell'MCU dedicato all'Uomo Ragno interpretato da Tom Holland. Siamo nel pieno della fase di promozione, che sta riempiendo le nostre città e le nostre televisioni di nuovi cartelloni e spot, rivelando dettagli sempre nuovi.

Qualche tempo fa ormai c'è stato il Disney+ Day, ma è passato decisamente sotto silenzio rispetto alle aspettative. Nonostante il personaggio dell'Uomo Ragno si sia visto ampliato, durante l'incontro, il proprio universo narrativo, con l'annuncio della serie animata Spider Man A Freshman Year, che permetterà fra l'altro l'introduzione dello Zio Ben nel MCU, tutti gli occhi sono puntati sul film di prossima uscita, il 17 dicembre.

Ovviamente, visto che il titolo dovrebbe introdurre a pieno titolo il mare magno del Multiverso, è la stessa Marvel a voler fomentare un'hype già a mille. Nelle ultime ore ha quindi rilasciato sui canali statunitensi tutta una serie di spot televisivi che utilizzano principalmente le riprese del trailer più recente uscito la scorsa settimana, ma ora abbiamo nuovi scorci rapidi sui due cattivi di ritorno dei film di The Amazing Spider-Man: Lizard (Rhys Ifans) ed Electro (Jamie Foxx). Li trovate tutti in calce all'articolo.

Questi spot sono l'ennesima dimostrazione del tipo di caos che il Multiverso porterà nella vita di Peter Parker. Con questi visitatori provenienti da altri universi che entrano nel Marvel Cinematic Universe, si rende pressoché indispensabile la presenza di altre versioni dell'Uomo Ragno che vengano in aiuto a quello di Holland. Lo scopriremo solo il 17. Nel frattempo, insieme alle nuove anticipazioni di Lizard ed Electro, queste nuove immagini ci offrono il primo scambio di dialoghi fra Happy Hogan (Jon Favreau) e Peter Parker (Tom Holland). Ma anche una battuta da J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) mentre reagisce alla vista di Lizard.

La sinossi recita: "Per la prima volta nella storia del cinema di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, mettendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita normale e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo fa un buco nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che abbiano mai combattuto. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche il futuro del Multiverso"

Cosa ne pensate di queste immagini? Ditecelo nei commenti!