Spider-Man: No Way Home, 2 nuovi poster ufficiali! E spunta la 'testa' di Tobey Maguire

Dopo le recenti dichiarazioni di JK Simmons su JJ Jameson, personaggio che tornerà dalla vecchia trilogia di Spider-Man sotto forma di Variante, Spider-Man: No Way Home torna a mostrarsi con due nuovi poster ufficiali e un 'mezzo' first look a Tobey Maguire.

GSCinemas ha condiviso due nuove locandine esclusive per No Way Home che includono i due personaggi principali del film: Spider-Man (Tom Holland) e Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). In entrambi i poster, che trovate in basso, il duo sembra affrontare il dottor Otto Octavius di Alfred Molina, e nel primo si può intravedere anche il Green Goblin di Willem Dafoe. Tuttavia, per quanto le locandine siano sicuramente suggestive, le cose si fanno interessanti quando si dà un'occhiata più attenta al materiale promozionale offerto da Bark Box, un abbonamento mensile per prodotti per cani.

La catena infatti ha recentemente lanciato sul mercato una scatola speciale a tema No Way Home, che include snack per cani denominati 'Spidey Bites' e un peluche con la forma di Doctor Strange. Tuttavia, ciò che ha catturato l'attenzione di alcuni utenti Twitter, appassionati di cani e non, è stata la 'presenza' dello Spider-Man di Tobey Maguire in una delle foto promozionali: potete trovare l'immagine nel post in calce all'articolo.

Il film, ricordiamo, uscirà il 15 dicembre in Italia. Nell'attesa, recuperate il nuovo teaser di Spiderman No Way Home incentrato sulla relazione tra Peter e MJ.