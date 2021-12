Spider-Man: No Way Home è il 12esimo film più redditizio di sempre: battuto Batman

Non accenna a rallentare la corsa di Spider-Man: No Way Home: nonostante la pandemia, il film con Tom Holland e Zendaya continua a macinare cifre impressionanti al box-office, scalando rapidamente la classifica dei film più redditizi di tutti i tempi e facendo mangiare la polvere anche ad illustri e più 'anziani' cinecomic.

Mentre gli sceneggiatori parlano dell'influenza di Doctor Strange 2 su Spider-Man: No Way Home, infatti, il film che ha visto il Marvel Cinematic Universe spalancare finalmente le porte del multiverso raggiunge la 12esima posizione nella classifica dei maggiori guadagni di tutti i tempi al box-office casalingo, superando anche Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, fermo a 534.858.444 milioni di dollari.

Con i suoi 536.592.000 milioni di dollari (incasso aggiornato alla giornata di oggi) il film di Jon Watts continua quindi una corsa che sembra destinata a portarlo ancora più in alto (gli incassi di Spider-Man: No Way Home su scala mondiale, ricordiamo, hanno già abbondantemente sfondato il muro del miliardo di dollari): neanche le difficoltà legate alla pandemia ancora in atto sembrano poter ostacolare il percorso del film che potrebbe aver cambiato per sempre l'MCU.

Anche voi avete già contribuito agli incassi del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Gli Studios, intanto, hanno confermato l'intenzione di ingaggiare Emma Stone per Spider-Man: No Way Home.