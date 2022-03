Spider-Man: No Way Home, i primo 10 minuti del film sono gratis su YouTube!

Per tanto tempo l'abbiamo considerato una sorta di segreto di Stato, solo per poi ritrovarci, tre mesi dopo la sua uscita, a trovarne spezzoni e immagini praticamente ovunque: stiamo ovviamente parlando di Spider-Man: No Way Home, di cui Marvel ha appena reso disponibile gratuitamente una delle sequenze più divertenti e intense.

Dopo averci mostrato l'imbarazzo tra i villain di Spider-Man: No Way Home in una breve scena tagliata, infatti, gli Studios hanno deciso di omaggiare i propri fan rendendo disponibili gratuitamente online i primi 10 minuti del film, vale a dire quelli che si ricollegano direttamente al finale di Spider-Man: Far From Home durante il quale, come sicuramente ricorderete, J.J. Jameson svela al mondo intero l'identità segreta del nostro eroe.

Una scelta, quella di regalare al mondo intero questa prima sequenza dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, che va presumibilmente nella direzione di promuovere l'uscita in digitale di Spider- Man: No Way Home, prevista per il prossimo 15 marzo (il film con Tom Holland arriverà invece in edizione fisica home-video soltanto il prossimo 12 aprile).

Insomma, cos'aspettate? Per rivivere le prime emozioni del film con Zendaya e Benedict Cumberbatch non vi resta che fiondarvi su YouTube! Recentemente, intanto, un nuovo spot di Spider-Man: No Way Home ci ha mostrato l'arrivo di Tobey Maguire ed Andrew Garfield.