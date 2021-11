Spider-Man: No Way Hom sarà migliore di Spider-Man 3: ma ecco perché ci sono i Sinistri 5

Dopo la nuova teoria su Spiderman No Way Home secondo la quale Peter dovrà scegliere tra MJ e Ned, sono emerse nuove informazioni sulla trama del film più chiacchierato dell'anno.

Come potete vedere dai due diversi tweet che vi forniamo in calce all'articolo, a parlare in queste ore sono stati i soliti insider ViewerAnon e Daniel Ritchman, due degli scooper più 'caldi' degli ultimi mesi in fatto di cinecomics. Secondo il primo, Spider-Man: No Way Home sarà un film molto più 'centrato' e 'quadrato' di Spider-Man 3, il celebre capitolo conclusivo della saga di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire considerato largamente il peggiore della trilogia proprio a causa della confusione della trama generata dal gran numero di personaggi coinvolti: stando a ViewerAnon non è questo il caso di No Way Home, appunto, che nonostante il cast di supporto rimarrà una storia Peter Parker-centrica.

Inoltre, Ritchman potrebbe aver spiegato come mai in Spider-Man: No Way Home ci saranno i Sinistri 5 e non i Sinistri 6: in base alle informazioni dell'insider, infatti, la decisione sarebbe nientemeno che della Sony Pictures, che ha appositamente scelto 'solo' cinque villain per il nuovo film della saga di Spider-Man 'conservando' il brand dei Sinistri Sei in vista di un film in cantiere. L'indiscrezione è quanto mai suggestiva: come sappiamo i Sinistri Sei sono un vecchio pallino della Sony (che cerca di realizzare un film sul gruppo di villain quasi da prima della nascita del MCU) e a quanto pare quelli che vedremo riuniti in No Way Home non avranno nulla a che fare con il famoso team di supercriminali.

A questo punto è probabile che i 'veri' Sinistri Sei si formeranno dall'incontro tra Avvoltoio e Morbius, e chissà che ad affrontarli non saranno Spider-Man e Venom nel crossover in arrivo. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

