Spider-Man: No Way Home, i cinema non aspettano: nelle sale spuntano poster fake

Spider-Man: No Way Home è probabilmente il film più atteso del 2021, talmente atteso che alcuni cinema pur di iniziare a pubblicizzarlo hanno scelto di esporre in cartellone alcuni poster evidentemente fake.

Il film è stato chiacchieratissimo da qualche mese a questa parte soprattutto per i tantissimi rumor, insistenti e confermati da più fonti, circa i ritorni di Andrew Garfield e Tobey Maguire come Peter Parker e perfino Charlie Cox arriva Daredevil. Tuttavia i Marvel Studios, che hanno co-prodotto il film di Tom Holland insieme alla Sony Pictures, non hanno ancora mostrato praticamente nulla del cinecomic, che vanterà anche la presenza di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, Alfred Molina come (quel) Dottor Octopus e Jamie Foxx come (proprio quel) Electro.

Nel frattempo il merchandising ufficiale ha già svelato alcuni spoiler, come il nuovo costume di Spider-Man ispirato a Doctor Strange, ma i dubbi su quando inizierà finalmente la fase promozionale di Spider-Man: No Way Home rimangono. Per rimediare a quella che per loro è evidentemente un'insostenibile situazione di stallo, alcune catene cinematografiche hanno deciso di smettere di aspettare poster e trailer ufficiali e hanno esposto in cartellone alcune locandine fan-made. Alcune delle quali, come potete vedere in calce all'articolo, raccolgono a piene mani i rumor che circondano il film e mostrano spudoratamente i famosi tre Spider-Man, ovvero Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ricordiamo che l'uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata per il prossimo 17 dicembre. Secondo voi quando arriverà il trailer? Ditecelo nei commenti!