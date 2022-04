Spider-Man: No Way, fan da record: ha visto il film di Jon Watts 292 volte!

Spider-Man: No Way Home è il film dei record e proprio grazie a questa pellicola, un fan dell'Uomo Ragno è riuscito ad entrare a far parte del Guinness dei primati, avendola vista per ben 292 volte tra il 16 dicembre 2021 e il 15 marzo 2022.

Ramiro Alanis, questo il nome dell'uomo originario della Florida, è riuscito nell'epica impresa di guardare il terzo capitolo di Spider-Man diretto da Jon Watts per ben 720 ore, un tempo equivalente a circa 30 giorni. Questo accanito fan del Marvel Cinematic Universe ha già detenuto questo record in passato, in particolare nel 2019 ha raggiunto le 191 visualizzazioni di Avengers: Endgame, ma è stato poi battuto nel 2021 da Arnaud Klein, che ha visto Kaamelott: First Rata 204 volte.

Questa volta però, l'accanito cinefilo si è superato, riuscendo a portare a casa ben 88 visualizzazioni in più del suo diretto rivale che nei mesi scorsi gli aveva soffiato il suo precedente record. E mentre noi discutiamo su questo particolarissimo primato, i fan sono sul piede di guerra per l'edizione home-video di Spider-Man: No Way Home che non contiene i contenuti esclusivi di cui da tempo si parlava. In molti infatti hanno lamentato l'assenza di scene eliminate dal montaggio finale della pellicola. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni.