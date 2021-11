Spider-Man: No Way, la data del red carpet: vedremo anche Tobey Maguire e Andrew Garfield?

La Sony sta scaldando i motori: dopo aver annunciato la data d'uscita del trailer di Spiderman No Way Home, infatti, in queste ore è stato reso noto anche il giorno della premiere mondiale dell'attesissimo nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Non stiamo parlando dell'anteprima stampa, ma del vero e proprio evento serale con tanto di sfilata sul tappeto rosso, interviste e fotografie con i fan: Brothers Trust, un'organizzazione fondata da Tom Holland e dai suoi fratelli per raccogliere fondi per vari enti di beneficenza, ha annunciato un concorso a premi che metterà in palio una "Tom Holland VIP Experience" che includerà un viaggio pagato alla premiere di Los Angeles per Spider-Man : No Way Home lunedì 13 dicembre 2021. Secondo la descrizione dell'evento, la presentazione si svolgerà dalle 18:00 alle 22:00 ora locale, e includerà la partecipazione delle seguenti star: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

La cosa interessante da notare è quanto la premiere del red carpet sia vicina all'uscita del film, il cui debutto negli USA è fissato al 17 dicembre: solitamente questi eventi di glamour tendono ad avere luogo circa 2 settimane prima dell'uscita del film, come accaduto recentemente con Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli. Tuttavia per i film a maggior rischio spoiler la finestra viene tipicamente ridotta, come avvenne con Avengers: Endgame, il cui tappeto rosso fu organizzato circa una settimana prima dell'uscita del film.

La vera domanda è: i fan possono aspettarsi di vedere Andrew Garfield o Tobey Maguire? Recentemente, sempre tornando a Shang-Chi, il coinvolgimento di Sir Ben Kingsley nel film Marvel è stato rivelato proprio sul tappeto rosso, e non è ancora chiaro se i due ex Spider-Man saranno ufficialmente mostrati nel prossimo trailer di Spiderman No Way Home. Al momento, dunque, tutto è ancora nel campo delle possibilità, quindi vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Spider-Man: No Way Home debutterà nei cinema italiani dal 16 dicembre prossimo.