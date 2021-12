Spider-Man: No Way e quel collegamento con WandaVision: l'indizio nel nuovo spot

L'attesa sta per terminare! Tra qualche giorno finalmente arriverà nei nostri cinema Spider-Man: No Way Home e si spera che finalmente tutte le nostre domande potranno ricevere una risposta. Tra queste, nelle ultime ore, una riguarda Doctor Strange che nel nuovo video rilasciato compie magie mai viste prima d'ora.

Come potete vedere nella clip in calce alla notizia diffusa per il mercato indiano, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch lancia un incantesimo e usa le rune per farlo. Prima d'ora non si era mai vista una cosa simile o per lo meno fatta dallo Stregone Supremo visto che, in WandaVision abbiamo già avuto modo di incontrare questa abilità.

Come spiegato nella serie Disney+, le rune consentono in un'area ben specifica di non ricevere interferenze nell'utilizzo della propria magia. Ciò significa che qualunque cosa Doctor Strange stia facendo in quel breve momento nella clip, sta cercando di assicurarsi che nessun altro individuo possa utilizzare la magia a sua volta in quell'area specifica.

Doctor Strange avrà un ruolo assai significativo in Spider-Man: No Way Home, proprio un suo incantesimo sarà responsabile dell'incredibile squarcio del multiverso. Non sappiamo ancora cosa accadrà con certezza ma, sappiamo che in Spider-Man:No Way Home incontreremo moltissimi villain. Da Green Goblin ad Electro, passando per l'amatissimo Doctor Octopus di Alfred Molina.