Spider-Man: No Way ce l'ha fatta: 1 miliardo di dollari, superato Battle at Lake Changjin

Spider-Man: No Way Home è diventato il più grande successo commerciale dell'anno al box office, dato che quando gli analisti aggiorneranno i numeri degli incassi con i dati delle festività natalizie il cinecomic Marvel avrà facilmente superato il traguardo del miliardi di dollari.

Con circa $406 milioni di dollari incassati nei soli Stati Uniti e un totale di $922 milioni a livello globale in base all'ultimo aggiornamento di venerdì, Spider-Man: No Way Home dovrebbe aver superato il tetto del miliardo nel giorno di Natale (o al più tardi lo farà oggi: i numeri ufficiali dovrebbero arrivare tra domani lunedì 27 e martedì 28). Al momento, comunque, il cinecomic con Tom Holland è già il più grande incasso globale del 2021, avendo superato i 904 milioni di dollari di The Battle at Lake Changjin, il kolossal cinese che negli scorsi mesi aveva frantumato ogni record al botteghino.

Spider-Man: No Way Home è anche diventato il primo film a superare il miliardo di dollari da dicembre 2019, quando il traguardo fu raggiunto da Star Wars: L'ascesa di Skywalker ($ 1,073 miliardi): da allora, complice soprattutto la pandemia, nessun film nel mondo era riuscito ad ottenere un simile risultato. Un altro dato importantissimo da prendere in considerazione è che Spider-Man: No Way Home non è uscito in Cina (il mercato più fiorente dell'anno, con ben tre film nella top 5 dei migliori incassi: Detective Chinatown 3, Hi Mom e il già citato The Battle at Lake Changjin): il cinecomic Marvel/Sony è solo il quinto film della storia ad arrivare al miliardo di incassi senza aiuti dalla Cina (gli altri sono stati Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest, The Dark Knight, Alice in Wonderland e Joker).

Rimanete con noi per scoprire quanto esattamente avrà incassato Spider-Man: No Way Home quando il polverone delle festività natalizie si sarà assestato. Nel frattempo, guardate le prime cover del bluray di Spiderman No Way Home.