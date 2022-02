Spider-Man: No Wa Home, Justice League e Avengers: Endgame in lizza per l'Oscar dei fan

Qualche giorno fa l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che quest'anno, grazie alla partnership con Twitter, gli Academy Awards onoreranno il film "Fan-Favorite" e la 'scena più eccitante', votati utilizzando gli hashtag #OscarsFanFavorite e #OscarsCheerMoment.

Ora che manca meno di un mese alla Notte degli Oscar 2022, in queste ore resa ancora più imprevedibile e eccitante grazie all'annuncio dei sorprendenti vincitori dei SAG Awards 2022, l'Academy ha condiviso i cinque film che si contenderanno uno dei due Oscar onorari: si tratta di Spider-Man: No Way Home, Avengers: Endgame, Justice League di Zack Snyder, affiancati da Matrix e da Dreamgirls.

Su Twitter, come potete vedere in calce all'articolo, l'Academy ha condiviso tramite il proprio account ufficiale cinque famosi "cheer moments": Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire che fanno squadra in Spider-Man: No Way Home, Neo (Keanu Reeves) che schiva i proiettili in Matrix, la potente performance di Jennifer Hudson nei panni di Effie che canta "And I'm Telling You" da Dreamgirls, l'iconico momento "Avengers, Uniti" di Avengers: Endgame e la clamorosa scena di 'riavvolgimento del tempo' con protagonista il Flash di Ezra Miller tratta da Justice League di Zack Snyder. Il post incoraggia i fan a continuare a twittare l'hashtag di uno di questi cinque film per eleggere il vincitore, che sarà annunciato durante la cerimonia di premiazione degli Oscar del prossimo 27 marzo.

È interessante notare che dei cinque film in lizza solo uno di loro è effettivamente idoneo per gli Oscar di quest'anno: Spider-Man: No Way Home e Justice League di Zack Snyder sono stati entrambi pubblicati nel 2021, ma quest'ultimo film non è eleggibile per la 94a edizione degli Academy Awards in quanto pubblicato originariamente nel 2017; No Way Home, invece, è ufficialmente nominato nella categoria dei migliori effetti visivi. Gli altri tre film della cinquina, invece, sono stati pubblicati anni fa: Avengers: Endgame è uscito nel 2019, Dreamgirls nel 2006 e The Matrix nel 1999.

Qual è la vostra scena preferita tra le cinque 'arrivate in finale' per questo nuovo Oscar onorario? Ditecelo nei commenti!