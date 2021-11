Spider-Man: No Wa Home, Andrew Garfield inizia a cedere? 'Sono eccitato per quel film'

Mentre l'attesa per il trailer di Spiderman No Way Home si fa sempre più spasmodica, Andrew Garfield è stato punzecchiato sul suo ritorno nei panni del personaggio Marvel dal tappeto rosso del suo prossimo film, Tick Tick Boom, esordio alla regia di Lin Manuel Miranda in arrivo su Netflix.

Quando è stato avvicinato dalla corrispondente del magazine Extra curiosa di sapere se sarebbe apparso o meno nel nuovo film della saga di Spider-Man, Andrew Garfield ha fatto di tutto per continuare a sostenere di non essere coinvolto, ma allo stesso tempo si è concesso qualche dichiarazione per pubblicizzare il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. "Proverò a non battere le ciglia, come se fossi un prigioniero!" ha scherzato, quando gli è stato chiesto di chiudere gli occhi per confermare o negare il suo coinvolgimento. "Ma a parte gli scherzi, lasciami dire questo: amo davvero tanto quello che l'intera squadra Marvel ha fatto con il personaggio, amo il lavoro di Jon Watts, il lavoro di Tom, il lavoro di Amy Pascal e di Kevin Feige. Credo che quello che hanno fatto con questa incarnazione del personaggio sia fantastico, hanno realizzato dei film incredibilmente divertenti, pieni di gioia e molto fedeli al personaggio dei fumetti. Sono davvero eccitato per questo film, non vedo l'ora di scoprire cosa hanno combinato con la terza puntata". L'attore si è anche scusato per aver sbattuto le ciglia: "Purtroppo ho strizzato gli occhi un pochino ma è stato del tutto accidentale!"

Nonostante il lavoro dell'intrepida reporter, che ha avvisato Andrew Garfield di come Tom Holland abbia ammesso che Spiderman No Way Home unirà tre generazioni di personaggi, la star di The Amazing Spider-Man ha fatto tutto sommato un ottimo lavoro e non si è lasciato sfuggire nulla di grosso: passino le palpebre abbassate, ma naturalmente per contratto è obbligato a tenere le labbra cucite.

Spider-Man: No Way Home uscirà il 16 dicembre. Qui sotto potete guardare l'intervista alla star.