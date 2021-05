Spider-Man vs Venom, gli scontri tra cinema e TV nel nuovo video di Everyeye Plus

Ne avevamo parlato pochi giorni fa in uno speciale dedicato, ma per il nuovo video del nostro canale Everyeye Plus abbiamo deciso di approfondire anche in chiave filmata il rapporto gioco-forza, incontro e scontro tra cinema e televisione tra Spider-Man e Venom, personaggi nati a fumetti e trasposti su grande e piccolo schermo.

Non esisterebbe Venom senza Peter Parker, ma un Simbionte differente e dai tratti estetici diversi anche dopo la sua unione con Eddie Brock. Questo rende quindi il personaggio legato a doppia corda all'Uomo-Ragno, suo arci-rivale con cui ha dato vita prima nelle tavole a fumetti e poi tra grande e piccole schermo, in live-action e in chiave animata a grandi scontri che hanno segnato la storia delle trasposizioni dedicate alle due creature Marvel.



Nel filmato, vogliamo allora proporvi una breve ma esaustiva panoramica di tutti gli incontri e combattimenti avvenuti tra il Simbionte Alieno e l'Arrampica-Muri della Casa delle Meraviglie, esplorando il medium cinematografico e televisivo per rintracciare i più importanti, quelli che hanno fatto la storia lasciando poi evolvere i due protagonisti.



Fateci come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti, dicendoci anche qual è a vostra memoria lo scontro più bello e inteso tra i due personaggi, sempre concentrandovi su cinema e televisione.