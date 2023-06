Spider-Man vs Transformers: appassionante gara al box office per il primo posto

Come promesso dalle previsioni, la testa del box office questa settimana sarà una gara a due tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e Transformers: Il risveglio, il primo al suo secondo week-end di programmazione e il secondo al debutto.

Con entrambi i film che dovrebbero guadagnare oltre 55 milioni di dollari a livello nazionale questo fine settimana, la battaglia per il primo posto è quanto mai appassionante: Transformers: Il risveglio ha attualmente un leggero vantaggio, grazie al suo giorno d'apertura di venerdì 9 giugno da 25,4 milioni di dollari raccolti da un totale di 3.678 sale. Alcune stime di settore prevedono un'apertura da 58 milioni, mentre la Paramount è insolitamente più ottimista e prevede un lancio da 60 milioni (diciamo insolitamente perché è usanza, per gli studios, di fornire stime al ribasso rispetto alle analisi di mercato).

Entrambi i risultati, comunque, supererebbero le proiezioni pre-uscita, che nei giorni scorsi avevano indicato un esordio da 50-55 milioni. Transformers: Il risveglio ha un budget di produzione dichiarato di 200 milioni di dollari, esclusi i costi di marketing, e di conseguenza ha molta strada da fare per realizzare un profitto, specialmente perché la prossima settimana arriverà un altro competitor d'eccezione e di forte richiamo, il cinecomix DC The Flash.

Ma abbiamo parlato di una gara combattutissima per il primo posto di questo week-end, ed ecco spiegato il motivo: diverse stime di settore prevedono che il primo posto andrà a Spider-Man: Across the Spider-Verse, che sta affrontando il suo secondo fine settimana: c'è chi parla di 60 milioni, mentre la Sony rimane più prudente nelle stime e indica un totale di 56 milioni, che rappresenterebbero un rispettabile calo del -54% rispetto all'apertura di 120,6 milioni della scorsa settimana.

Rimanete con noi per tutti i prossimi aggiornamenti. Per altre letture, sapete che nella troupe di Spider-Man: Across the Spider-Verse c'è anche un quattordicenne? Cliccate sul link evidenziato per scoprire il perché.