Spider-Man in visita al Papa: le foto dell'incontro fanno il giro del web

Mentre restiamo in attesa di novità sull'uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home, un'altra "versione" dell'arrampicamuri Marvel è diventata virale sui social per via di un incontro molto particolare: un uomo travestito da Uomo Ragno oggi era presente all'udienza generale di Papa Francesco nel Cortile di San Damaso, in Vaticano.

Dietro la maschera del supereroe, come riportato da Ansa, si cela il giovane ligure Mattia Villardita, 27enne di Savona che vestito da Spider-Man fa visita ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici per far vivere loro qualche momento di svago e divertimento in compagnia del loro eroe preferito.

Grazie a questa iniziativa, dal nome "Supereroi in corsia", alla fine dello scorso anno aveva ricevuto anche riconoscimento di Cavaliere al Merito da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo ha onorato "per l'altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri."

In passato, Villardita ha raccontato che l'idea è nata quando il primario di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona gli disse che avevano bisogno di un computer per i loro pazienti più giovani. Così decise di portare un pc lui stesso, ma travestito da Uomo Ragno, dando così il via a questa straordinaria iniziativa.