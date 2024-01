Spider-Man, Vincent D'Onofrio ha confermato l'arco narrativo Devil Reign?

Il finale della serie tv Echo non ha fatto che aumentare la credibilità delle recenti voci su un possibile crossover tra Daredevil e Spider-Man nel prossimo futuro del MCU, e in queste ore l'attore Vincent D'Onofrio ha probabilmente gettato ulteriore benzina sul fuoco delle speranze dei fan.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, l'interprete di Kingpin ha commentato il finale della serie tv Echo e ha suggerito che la scena post-credit - che mostra Wilson Fisk apprendere che la città di New York sta cercando il candidato ideale per la carica di nuovo sindaco - sarà ulteriormente esplorata nella prossima serie Daredevil: Born Again, in uscita su Disney+ nel 2025: non una novità assoluta, se seguite con costanza le pagine di Everyeye, ma è la prima volta che uno dei diretti interessati ne parla nello specifico: "Dopo tutto le cose andate storte tra lui e Maya, Wilson sale su un aereo è deve trovare un nuovo obiettivo. Sembra dirsi, si, questa è la mia. Posso essere onnipotente, questo è quello che farò. Ma credo di non poter aggiungere altro, su questo argomento", ha confessato Vincent D'Onofrio.

Da mesi si parla di un'ampia storyline su Kingpin nel MCU che da Echo passerà per Daredevil: Born Again e culminerà con Spider-Man 4 di Tom Holland, quando Wilson Fisk sarà diventato sindaco di New York e bandirà definitivamente i vigilanti mascherati sguinzagliando contro di loro mercenari e supercriminali, cosa che ovviamente spingerà Spider-Man e Daredevil a collaborare insieme ad altri supereroi.

In attesa di ulteriori aggiornamenti da questo fronte, da segnalare che sempre ai microfoni di The Hollywood Reporter Vincent D'Onofrio ha confermato che Daredevil: Born Again sarà un sequel di Marvel's Daredevil 3, la terza stagione dell'acclamata serie tv originale di Netflix.