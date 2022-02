Spider-Man, quali villain vorremmo vedere nel sequel di No Way Home?

Spider-Man: No Way Home ci ha regalato una rimpatriata di quelle memorabili: il ritorno dei grandi villain del passato, oltre ovviamente a quello dei Peter Parker di Andrew Garfield e Tobey Maguire, è stato un regalo che i fan attendevano da anni, e che ci lascia desiderosi di scontri ancora più epici per il futuro del franchise.

Mentre J.K. Simmons conferma la sua presenza nei futuri film di Spider-Man targati Marvel Cinematic Universe, dunque, diamo sfogo alla nostra immaginazione rispondendo alla classica domanda da un milione di dollari: quali sono i villain che più di tutti vorremmo vedere nei prossimi film dedicati al Peter Parker di Tom Holland?

I nomi non mancano di certo: da Venom a Hobgoblin, passando per Scorpion e un Kingpin di cui già si era parlato nelle scorse settimane e che, dopo il suo acclamatissimo ritorno sul piccolo schermo in occasione di Hawkeye, potrebbe finalmente esser pronto per affrontare uno degli eroi Marvel con cui più spesso l'abbiamo visto scontrarsi sulle pagine dei fumetti.

La lista di nomi, naturalmente, non si ferma qui: i 5 villain di cui vi parliamo nel nostro nuovo video sono solo una parte di un universo davvero sconfinato, per cui non esitate e avanzate le vostre proposte nei commenti! La speranza, ovviamente, è che Marvel decida di fare le cose in grande stile proprio come in occasione di No Way Home.