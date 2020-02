Spider-Man in un video virale di Tik Tok mentre balla una danza locale in Pakistan

Se i visitatori di Disneyland dovranno aspettare l'estate per vedere le acrobazie di Spider-Man sulla loro testa nei parchi divertimenti Disney, alcuni visitatori di un parco in Pakistan hanno potuto assistere ad un ballo locale dell'Uomo Ragno. In un video caricato da un utente di Tik Tok si vede Spidey insieme ad altri personaggi Disney.

All'interno del Pleasure Land Family Fun Park in Pakistan si vede Spider-Man impegnato a ballare una danza locale. Il video è diventato in men che non si dica virale sui social.

Anche Tom Holland, interprete di Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe, non è nuovo a coreografie danzanti, dopo la sua esibizione al LipSync Battle, affrontando la sua co-star in Homecoming e Far From Home, Zendaya, sulle note di Umbrella di Rihanna.



Tom Holland l'aveva definita la settimana più stressante della sua vita, in relazione anche al fatidico accordo tra Sony e Marvel per la conferma di Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Tom Holland ha interpretato Spider-Man sinora nei film del Marvel Cinematic Universe e nei due capitoli stand alone dedicati all'Uomo Ragno, ovvero Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, entrambi diretti da Jon Watts.

Tra le notizie recenti che riguardano il futuro cinematografico di Spider-Man, sappiamo che She-Hulk potrebbe debuttare in Spider-Man 3 e che la stessa produzione di Spider-Man 3 inizierà i lavori nell'estate 2020.