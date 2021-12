Spider-Man: il vero New York Post diventa il Daily Bugle, l'idea è geniale

A pochi minuti dalla pubblicazione della scena iniziale di Spiderman No Way Home, grazie agli utenti di Twitter ci giungono nuove informazioni su una geniale mossa pubblicitaria della Sony Pictures in collaborazione con il New York Post.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, l'edizione di oggi venerdì 10 dicembre 2021 del celebre quotidiano newyorkese è andata in stampa in una versione ufficiale 'camuffata' da Daily Bugle: nelle foto, divenute ovviamente virali sui social, il 'vero' giornale di JJ Jameson sbandiera ai quattro venti l'identità segreta di Spider-Man, pubblicando addirittura un retroscena su una petizione per il 'certificato di nascita di Peter Parker'.

Tra i simpatici inserti, anche l'identikit di un misterioso 'uomo tentacolare' sospettosamente simile ad Alfred Molina e un'inchiesta relativa ad un 'pandemonio' causato (a quanto pare) dalla famosa 'battaglia sul ponte' vista anche nel trailer. Inoltre, in prima pagina il nome di Spider-Man viene modificato in Spider-Maniac, un titolo perfetto per la famosa linea editoriale aggressiva di JJ.

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà in Italia il 15 dicembre prossimo. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx. Per altre trovate del marketing promozionale del film, date un'occhiata al nuovo video di Spiderman con Lillo.