Spider-Man, Venom e Miles Morales arrivano su Disney Plus Italia! La saga cambia casa?

Il giorno dopo la conferma del villain principale di Spiderman Across the SpiderVerse e del suo sequel 'Beyond the SpiderVerse', Disney Plus Italia annuncia l'arrivo in catalogo di due film della saga di Spider-Man a partire da questa settimana.

Stiamo parlando del primo Venom con Tom Hardy e del primo film animato dedicato a Miles Morales, Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d'animazione vincitore del premio Oscar per il miglior film animato.

Il primo è la storia dell’evoluzione del personaggio più enigmatico, complesso e tosto della Marvel: Venom! Eddie Brock (Tom Hardy) è un uomo distrutto dopo aver perso tutto, lavoro e fidanzata compresi. Proprio dopo aver toccato il fondo, diventa ospite di un simbionte alieno che lo trasforma in Venom e che comporta straordinari superpoteri. Saranno, tuttavia, sufficienti affinché questo nuovo protettore letale sconfigga le grandi forze del male e l’ancor più potente e micidiale simbionte rivale, Riot? Il secondo film, figlio del talento dei creatori Phil Lord e Christopher Miller, le menti di The Lego Movie e 21 Jump Street, è una visione innovativa di un nuovo universo di Spider-Man, con uno stile grafico rivoluzionario e mai visto prima. Spider-Man: Un nuovo universo vede Miles Morales, adolescente di Brooklyn, alle prese con le infinite dimensioni del Ragnoverso, dove non esiste una sola maschera.

Entrambi i titoli saranno disponibili sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus a partire dal prossimo 17 giugno, ma non finisce qui: tramite comunicato stampa, infatti, Disney ci fa sapere che "altri titoli della library cinematografica e televisiva di Sony Pictures saranno disponibili su Disney+ in Italia nel corso dell'anno". Che la saga di Spider-Man sia pronta a cambiare casa? Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che a settembre Spiderman No Way Home tornerà al cinema in una nuova edizione con scene inedite.