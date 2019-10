Spider-Man in Venom 2? L'ultima foto cancellata da Tom Hardy stuzzica i fan

Le riprese dell'attesissimo Venom 2 diretto da Andy Serkis (Il Signore degli Anelli, The War - Il Pianeta della Scimmie) dovrebbero cominciare entro la fine dell'anno o al massimo a inizio 2020, ma nel frattempo il protagonista Tom Hardy ha voluto stuzzicare i fan condividendo e poi cancellando una foto molto curiosa.

Qualche utente sempre pronto ha comunque salvato la foto ed è dunque possibile vederla in calce. Nell'immagine, dunque, vediamo Hardy con indosso un intero costume da Spider-Man ma non quello fumettistico, bensì quello del MCU interpretato da Tom Holland, esattamente con la Iron Suit. A causa del polverone sollevato dai fan, l'attore ha deciso di rimuovere la foto, ma questo non rimuove la domanda: significa che Spider-Man comparirà nel sequel di Venom?



Stando al rinnovato accordo tra Marvel Studios e Sony, d'altronde, risulta chiaro come si sia arrivati alla conclusione di poter utilizzare Spider-Man in entrambi gli universi narrativi, il che significa che prima di rivedere Tom Holland nei panni di Spidey nel terzo capitolo della saga del MCU, l'attore potrebbe fare una breve apparizione in Venom 2.



Vi ricordiamo che in Venom 2 tornerà anche Woody Harrelson nei panni di Carnage, per un'uscita prevista nelle sale il 2 ottobre 2020.



Cosa ne pensate?