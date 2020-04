Spider-Man, un vecchio nemico potrebbe tornare nel terzo capitolo: scoprite chi è

Attualmente i dettagli sulla trama dell'attesissimo Spider-Man 3 con protagonista Tom Holland sono tenuti nascosti, ma finalmente potrebbe essere arrivato in rete un primo indizio su ciò che i fan possono aspettarsi.

L'attore Michael Mando, interprete di Mac Gargan in Spider-Man: Homecoming, durante un AMA Reddit incentrato sul suo lavoro in Better Call Saul ha anticipato novità in arrivo in merito al futuro del suo personaggio: come i fan della Marvel di certo sapranno, Gargan nei fumetti è anche conosciuto come il villain Scorpion, uno dei più micidiali nemici di Spider-Man, e la scena post-credit del primo film con Tom Holland lo ha messo sulla buona strada per questa trasformazione.

Mando non ha potuto confermare o smentire nulla, ma ha ribadito il suo amore per Spider-Man e per l'universo narrativo Marvel, scrivendo: “Adoro Spiderman e adoro tutta quella squadra! Chissà, continuo a sentire cose ma non posso confermare o negare nulla ... ancora. Restate sintonizzati ...".

Il futuro di Spider-Man rimane incerto, anche se come anticipato da diversi teaser e easter-egg sparsi tra il materiale promozionale di Morbius e Venom 2 è altamente probabile che lo Spider-Verse di Sony inizierà a collidere con la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, portando personaggi come Eddie Brock ad interagire con il Peter Parker del giovane attore britannico. Voi cosa ne pensate? Rivedremo Michael Mando nei panni di Mac Gargan nel prossimo futuro? Ditecelo nei commenti, tenendo a mente che Holland ha definito incredibile la sceneggiatura di Spider-Man 3.