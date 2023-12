Spider-Man, in questa vecchia intervista Tom Holland ignora le avance di Zendaya

Tom Holland e Zendaya sono una delle coppie più amate dalle giovani generazioni. Protagonisti di una trilogia su Spider-Man, i due interpreti hanno intrapreso una relazione anche nella vita reale e su TikTok c'è chi ripercorre la loro storia sin dagli albori. Il video di un'intervista risalente al 2017 è diventato virale.

Intervistati per la promozione del film Spider-Man: Homecoming, i fan hanno notato le prime avance dell'attrice nei confronti del collega, che apparentemente non sembra assecondare. Ecco il video su TikTok.

Holland sembra ignorare le avance di Zendaya perché concentrato sull'intervista ma non può fare a meno di lasciarsi scappare una risatina prima di chiedere al giornalista se può ripetere la domanda. Un adorabile momento di tenerezza prima dell'inizio di una storia d'amore conosciuta in tutto il mondo.

Oggi Tom Holland e Zendaya convivono in una splendida abitazione a Londra.



Qualche mese fa Zendaya parlò della relazione con Tom Holland, affermando di voler avere 'il controllo' su ciò che vuole condividere con il resto del mondo.

Nella trilogia di Spider-Man, Tom Holland interpreta una giovane versione di Peter Parker in Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, nel quale condivide la scena con i precedenti due protagonisti cinematografici, Tobey Maguire, star della trilogia di Sam Raimi, e Andrew Garfield, successore nei due film The Amazing Spider-Man.



A novembre, Tom Holland e Zendaya hanno firmato i poster del film per una buona causa.