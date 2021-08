Spider-Man, uscita di coppia per Tom Holland e Zendaya: eccoli ad un matrimonio!

Da ormai molti anni circola la voce che Zendaya e Tom Holland siano una coppia anche fuori dal set di Spider-Man. Lo scorso Luglio, una foto dei paparazzi ha catturato un bacio fra i due, confermando che gli attori potrebbero essere effettivamente in una relazione. Una nuova foto, adesso, toglierebbe ogni dubbio.

Lo scatto in questione è stato pubblicato oggi nelle storie Instagram di Esteban Camarillo, e ritrae Tom Holland e Zendaya vicini, mentre posano insieme ad una coppia e a un amico ad un matrimonio. Non proprio il tipo di evento a cui si porterebbe un amico insomma.

Non sarebbe la prima volta che due attori si innamorano su un set, e Tom e Zendaya ne hanno passato di tempo insieme. Nel corso degli anni gli interpreti di Peter Parker e Michelle hanno negato qualsiasi rumor su un loro possibile coinvolgimento amoroso, chiarendo sempre di essere amici. Tuttavia il feeling fuori dal set, e le saltuarie foto insieme pubblicate sui social, hanno sempre fatto molto parlare.

Chissà, probabilmente i due attori non confermeranno mai la loro storia. In ogni caso, le foto sono piuttosto chiare, e se volete vedere l'ultima, la troverete in fondo all'articolo. I fan, adesso, sono pronti a rivedere Tom e Zendaya in Spider-Man: No Way Home, dal cui set, qualche mese fa, sono arrivate delle foto dei protagonisti!