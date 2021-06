Spider-Man: l'universo della Sony si espande, il film su Black Cat torna in sviluppo?

Spider-Man: No Way Home è destinato a collegarsi agli spin-off Sony espandendo ulteriormente i piani per lo SPUMC, ovvero l'universo cinematografico di Sony basato sui personaggi Marvel.

In questo franchise in divenire, di cui fanno parte Venom, il sequel Venom: La Furia di Carnage, Morbius con Jared Leto e il nuovo Kraven il Cacciatore con Aaron-Taylor Johnson, potrebbe ben presto arrivare anche lo spin-off dedicato a Black Cat, la famosa Gatta Nera alias Felicia Hardy apparsa recentemente anche nel nuovo videogame di Spider-Man.

Secondo That Hashtag Show, infatti, il potenziale film sul personaggio - in lavorazione da anni ormai ma mai concretizzato - sarebbe tornato in fase di sceneggiatura: stando a quanto riferito, è stato scritto da un non meglio identificato sceneggiatore-regista del circuito indipendente che ha avuto un discreto successo con il suo film di debutto uscito nel 2017 ... e un altro uscito nel 2019. La sua identità, però, è stata tenuta segreta.

Il rapporto afferma che Black Cat sarà una storia di origine per il personaggio e presenterà Camaleonte come antagonista principale e includerà anche Blaze degli Enforcer, una piccola squadra di criminali con sede a New York City. La trama vedrà Felicia Hardy sola al mondo dopo la scomparsa di suo padre, Walter Hardy, un ladro di fama mondiale conosciuto come 'Il gatto'. A causa della sua assenza Felicia dovrà badare a se stessa, ma ben presto scoprirà una cospirazione più grande.

Inoltre, That Hashtag Show sostiene anche che i casting non siano iniziati per il film, ma che alcuni dei ruoli siano stati scritti pensando ad attori specifici. Per il ruolo di Felicia la Sony sarebbe interessata a portare Felicity Jones, che in precedenza aveva interpretato Felicia Hardy, ma non Black Cat, in The Amazing Spider-Man 2 (il nuovo progetto, comunque, non sarà una continuazione del suo ruolo precedente), mentre per Walter Hardy lo studio starebbe cercando qualcuno simile a Sam Elliott.

Per ora non c'è nulla di confermato ufficialmente, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni aggiornamento.