Spider-man: un nuovo universo, Oscar Isaac vorrebbe riprendere il ruolo di Spider-Man 2099

Uno degli easter egg più belli di Spider-Man: Un nuovo universo è apparso nei titoli di coda sotto forma di Spider-Man 2099 interpretato da Oscar Isaac. Il cameo è durato solo qualche secondo, ma l’attore ha espresso il desiderio di continuare ad interpretare il personaggio.

Spider-Man 2099 appare in una scena affermando che un dispositivo da polso per saltare tra le dimensioni è pronto e quando qualcuno gli chiede dove vuole andare dice "Torniamo all'inizio”. Se non l'avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Spider Man Un nuovo Universo.



Fandom ha parlato con Isaac di alcuni dei suoi progetti imminenti, tra cui The Addams Family 2 e Moon Knight. Quest'ultimo ruolo segna la terza volta che Isaac interpreterà un personaggio Marvel, dopo essere apparso come il villain di X-Men: Apocalypsee e avendo prestato la voce a Spider-Man 2099.



"Mi piacerebbe interpretare Spider-Man 2099 di nuovo, quindi speriamo che sia così! Mi piacerebbe dire che c'è molta più intenzione dietro ciò che accade, ma sta reagendo a ciò che mi capita. Quindi questa opportunità mi viene incontro e penso: 'Sì, mi piacerebbe.' Non è roba che ho necessariamente cercato. E quindi sono stato molto fortunato che ciò si allineasse in un modo che parlasse davvero ai miei interessi, e ho la possibilità di contribuire”.

Nei fumetti, Spider-Man 2099 è un genetista di nome Miguel O'Hara che voleva creare abilità di Spider-Man in altre persone e ha un incidente che cambia metà del suo DNA in DNA di ragno. Il titolo di Spider Man Un nuovo Universo 2 potrebbe essere stato svelato per errore recentemente, il film arriverà nei cinema il 7 ottobre 2022. La maggior parte del cast tornerà, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali su Spider-Man 2099.