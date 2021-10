Spider-Man: Un nuovo universo 2, il titolo del sequel è stato appena svelato per errore?

L'attesa per l'uscita del sequel di Spiderman Un nuovo universo è altissima tra i fan, ma negli ultimi tempi non ci sono stati molti aggiornamenti sul nuovo titolo Sony Pictures: ma nelle scorse ore un leak potrebbe averne svelato il misterioso titolo ufficiale.

Secondo il profilo LinkedIn di un supervisore CFX che ha un credito sul primo episodio e anche sul sequel in uscita, il nuovo film della saga Spider-Verse, previsto per la fine del prossimo anno, si intitolerà Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il titolo è stato catturato da The Cosmic Circus prima che il profilo LinkedIn cambiasse immediatamente il nome del progetto in "Sequel senza titolo di Spider-Man: Into the Spider-Verse". E, come se non bastasse, poco dopo il presunto leak del titolo lo stesso profilo LinkedIn è diventato inaccessibile al pubblico (a quanto pare l'account è stato o cancellato o reso privato), cosa che ha insospettito maggiormente i fan e dato ancor più credibilità alla potenziale fuga di notizie.

L'account LinkedIn dietro il leak apparteneva al supervisore di CFX Simon Corbaux, che ha recentemente lavorato anche al remake live-action di Mulan della Disney e ad un progetto animato di Netflix intitolato The Sea Beast che uscirà prossimamente. Non solo: oltre al primo Spider-Verse, Corbaux ha anche contribuito a Spider-Man: No Way Home, il terzo film di Spider-Man del MCU in uscita a dicembre. Sebbene l'account sia ancora inaccessibile al momento della stesura di questo articolo, gli screenshot del suo profilo di The Cosmic Circus indicano chiaramente che il sequel sarà intitolato Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma il titolo deve ancora essere confermato da qualsiasi altra fonte.

In attesa di conferme o smentite, ricordiamo che Issa Rae sarà Spider Woman nel nuovo film animato in lavorazione alla Sony Pictures come spin-off della saga di Spider-Man: Un nuovo universo.