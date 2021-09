Spider-Man: Un nuovo universo 2, quando uscirà il secondo film dello Spiderverse?

Miles Morales tornerà presto sui nostri schermi nel secondo film di Spider-Man: Un nuovo universo. La pellicola, vincitrice dell'Oscar come miglior film d'animazione, avrà un secondo capitolo, annunciato già poco dopo l'uscita della prima. Ma quando potremo vederlo?

L'autore di Shang-Chi ha recentemente rivelato qualche retroscena su Spider-Man: Un nuovo universo 2, mentre i fan scoprivano la data di uscita del film. Inizialmente prevista nei cinema statunitensi l'8 Aprile 2022, a causa di ritardi dovuti al covid-19 l'approdo della pellicola in sala è stato spostato al 7 Ottobre del 2022. Poco più di un anno, dunque, ci separa dall'arrivo del nuovo capitolo delle storie di Miles Morales, che se lavorato sia da un punto di vista narrativo che tecnico come il primo, potrebbe essere un altro successo.

In questo secondo film è previsto l'arrivo i due personaggi, Spider-Man 2099 e Spider-Woman, che renderanno il tutto ancora più interessante. Alla sceneggiatura c'è invece David Callaham, autore del recente Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e di Wonder Woman 1984, tra i tanti. Sicuramente un esperto di film sui supereroi. Invece a doppiare Miles Morales dovrebbe esserci nuovamente Shameik Moore, mentre proprio dal cast di doppiatori arriva una news incredibile: potrebbe tornare un vecchio Peter Parker in Spider-Man Un nuovo Universo 2!