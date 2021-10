Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, parla lo sceneggiatore: 'Il sequel sarà epico'

Mentre attendiamo l'arrivo di Spiderman Un Nuovo Universo 2 sugli schermi, c'è il resto del calendario Marvel, tra le produzioni Sony e quelle del MCU a intrattenerci. Ma lo sceneggiatore Octavio E. Rodriguez ci tiene a farci sapere che ci aspetta una storia di proporzioni epiche, e di tenerci pronti.

Purtroppo manca ancora un bel po' prima di poter scoprire cosa accadrà nel sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, chi vedremo per l'occasione assieme ai personaggi già annunciati, e magari anche se questo si collegherà in un qualche modo a Spider-Man: No Way Home, ma di una cosa possiamo stare certi: l'attesa verrà ampiamente ripagata.

Almeno stando allo sceneggiatore del film, che ai microfoni di Comicbook ha affermato che il film "Sarà semplicemente epico, amico".

"È tutto qui quello che posso dirvi, non posso rivelarvi altro. È davvero tutto ciò che posso dire. Sony altrimenti... Ma sarà fantastico!" ha aggiunto poi.

A quanto pare non sono solo Kevin Feige e i Marvel Studios che fanno della riservatezza un principio cardine, sebbene di recente le compagnie abbiano avuto a che fare con non poche sfide al riguardo, visti i leak di Spiderman No Way Home e i presunti leak su Doctor Strange 2.

E voi, cosa vi aspettate dal nuovo capitolo di Spider-Man: Un Nuovo Universo? Quali altri personaggi del Ragnoverso vorreste vedere in azione? Fateci sapere nei commenti.