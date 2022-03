Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, Issa Rae su Spider-Woman:'Mi piacerebbe farlo'

Sin dall'uscita del primo film, Spider-Man: Un Nuovo Universo, sono aumentate le voci su ciò che riguarda il sequel. Uno dei rumor maggiormente accreditati è quello che riguarda Issa Rae come doppiatrice di Jessica Drew (alias Spider-Woman). Non ci sono molti aggiornamenti in merito ma l'attrice ha parlato di quest'ipotesi.

Il sequel dovrebbe uscire entro la fine dell'anno e tutte le persone coinvolte sono state richiamate al massimo riserbo. Il coinvolgimento di Spider-Woman ha entusiasmato i fan ma sarà davvero Issa Rae a prestarle la voce?



L'attrice non si è sbottonata più di tanto a Entertainment Tonight:"Non so se mi è permesso dirlo... ma adoro Spider-Man e mi piacerebbe farlo se fossi coinvolta" ha dichiarato Rae.

In questi mesi la voce su Issa Rae si è fatta sempre più insistente e sono molti a considerare il coinvolgimento dell'attrice nel doppiaggio di Un Nuovo Universo 2 come un fatto praticamente scontato.

Ma sarà davvero così? I fan attendono novità, dopo che Amy Pascal lo scorso novembre disse che a breve sarebbe stato mostrato qualcosa di Un Nuovo Universo 2.



Nel frattempo sono stati confermati Shameik Moore e Hailee Steinfeld nei ruoli di Miles Morales e Gwen Stacy.

I registi di Un Nuovo Universo, Phil Lord e Chris Miller hanno menzionato la possibilità di vedere sia personaggi del primo film sia new entry in questo nuovo capitolo animato.



Sul nostro sito potete trovare la recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo, una delle versioni cinematografiche più interessanti dell'Uomo Ragno.