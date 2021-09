Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, l'autore di Shang-Chi svela i retroscena sul sequel!

Intervistato dall'Hollywood Reporter per parlare del suo lavoro in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo capitolo del MCU attualmente in programmazione delle sale, lo sceneggiatore David Callaham ha svelato alcuni retroscena su un altro progetto legato alla Marvel a cui ha preso parte di recente.

Stiamo parlando di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, sequel dell'acclamata pellicola d'animazione targato Sony Pictures e vincitore del Premio Oscar nella categoria di miglior film animato. Come rivelato da Callaham durante la chiacchierata con THR, a quanto pare i produttori Phil Lord e Chris Miller gli hanno affidato il compito di scrivere il sequel con un anno di anticipo rispetto all'uscita del film.

"Stavano ancora lavorando al primo film, e non potevano dirmi come sarebbe stato. Così, visto che sono loro, gli ho detto che sarei andato a vedere, perché non capivo" ha spiegato lo sceneggiatore. "Mi hanno mostrato una sequenza animata, che all'epoca sembravano disegni sui tovaglioli con illuminazione temporanea e nessuno stile di animazione dietro. Riuscivo a sentire il cuore del progetto, ma non riuscivo ancora a immaginare quanto potesse essere spettacolare. Mi hanno mostrato alcune immagini fisse di alcune cose a cui stavano lavorando. Di loro mi fido a prescindere, e sapevo che avrebbero tirato fuori qualcosa di speciale. Quindi ho accettato, e loro hanno detto: 'Fantastico. Proponici un sequel'. Così ho iniziato lo strano processo di lavorare al sequel un anno prima che uscisse il film originale".

Vi ricordiamo che l'uscita del nuovo capitolo, che includerà anche la presenza di Spider-Man 2099 e Spider-Woman, è fissata al 7 ottobre 2022. Intanto, scoprite i registi di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2.