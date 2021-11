Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, Amy Pascal: 'A breve vi mostreremo qualcosa'

In questi giorni in cui non si fa altro che parlare dell'arrivo di Spider-Man: No Way Home, parte del fandom non dimentica comunque il fatto che siano ancora in corso i lavori sul sequel di uno dei film sull'Uomo Ragno più apprezzati di sempre, vale a dire quell'Un Nuovo Universo vincitore dell'Oscar per il Miglior film d'animazione.

Il sequel nel quale potremmo rivedere Oscar Isaac nel ruolo di Spider-Man 2099 è attualmente in lavorazione, ma ancora nulla sappiamo per quanto riguarda trama, personaggi o altro: stando alle parole di Amy Pascal, però, alcune importanti novità ci verranno svelate tra non molto tempo.

"Sarà fantastico. Vi mostreremo qualcosa molto presto" sono state le parole della produttrice, che ha poi parlato della chiacchierata avuta con Phil Lord e Christopher Miller quando si trattò di dare il via ai lavori sul primo film: "Dissi loro: 'Pensate di riuscire a fare un film animato su Spider-Man?' E la prima cosa che mi dissero fu: 'Assolutamente, se possiamo parlare di Spider-Verse e di Miles [Morales]'".

La presenza di Miles e degli universi alternativi, insomma, è sempre stata una conditio sine qua non per la produzione del film: vedremo come evolveranno le cose in questo sequel. Lo sceneggiatore Octavio Rogriduez, intanto, ha assicurato che il sequel di Spider Man Un Nuovo Universo sarà epico.