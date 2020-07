Spider-Man e Uncharted: Tom Holland si prepara alle riprese, ma prima il tampone!

Tramite una nuova foto postata sulle sue Storie di Instagram, il giovane attore britannico Tom Holland ha anticipato ai suoi fan un imminente ritorno ai lavori per le attesissime produzioni di Uncharted e Spider-Man 3.

Ma prima, come imposto dalle nuove norme di sicurezza, anche per lui sarà necessario effettuare il tampone per il Coronavirus: tra le varie immagini postate dalla star di Spider-Man anche quella che potete trovare in calce all'articolo, che mostra l'attore mentre tossisce violentemente per scacciare via il fastidio lasciato dal tampone.

Lasciando da parte la gola di Holland, questo aggiornamento probabilmente implica che le riprese per uno dei progetti con il giovane attore stanno per iniziare, anche se non è ancora chiaro di quale film si tratti: in precedenza era stato riferito che la Sony sarebbe intenzionata a girare tutte le scene di Uncharted che necessitano della presenza di Holland entro i mesi estivi, così da lasciare l'attore disponibile per Spider-Man 3, come noto co-produzione Sony-Disney.

I ritardi accumulati hanno costretto ad una serie di rinvii, con Uncharted, che sarebbe dovuto uscire nel marzo del prossimo anno, che adesso arriverà il 16 luglio 2021. Di conseguenza, la data di uscita di Spider-Man 3 è stata fissata al 5 novembre 2021. Inoltre, il calendario Marvel rivisto con le nuove date adesso ci dice che Black Widow uscirà il 6 novembre 2020, The Eternals il 12 febbraio 2021, Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings il 7 maggio 2021, Thor: Love and Thunder l'11 febbraio 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 25 marzo 2022, Black Panther II il 6 maggio 2022 e Captain Marvel 2 l'8 luglio 2022.